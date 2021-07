Parchi divertimento | disdette e richieste risarcimento dopo annuncio green pass

(Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. (Labitalia) - A poche ore dall'del governo sul, la maggior parte deista già ricevendodida parte dei clienti che avevano acquistato biglietti e abbonamenti per date successive al 5 agosto: dallo scorso anno, infatti, ihanno attivato un meccanismo di prevendita per rispettare il contingentamento delle presenze ed evitare gli assembramenti alle casse. L' "Una decisione che - sostiene - ha ripercussioni purtroppo già evidenti e preoccupanti sulle ...

Ultime Notizie dalla rete : Parchi divertimento

... sarà obbligatorio nei ristoranti e nei locali al chiuso, nelle piscine e nelle palestre, nei centri termali, culturali,e tematici, per i concorsi pubblici e per le sagre, le ...... Oltremare, Italia in Miniatura, Le Navi) è stata una vera doccia fredda la decisione del Governo di mettere, dal 6 agosto, l'obbligo del Green Pass anche per idie tematici, ...A poche ore dall’annuncio del governo sul green pass, la maggior parte dei parchi divertimento sta già ricevendo disdette e richieste di risarcimento da parte dei clienti che avevano acquistato biglie ...Giuseppe Ira, Presidente Associazione Parchi Permanenti Italiani e di Leolandia (BG), dichiara: “Il provvedimento, condivisibile nella teoria, non è attuabile nella pratica con un termine di tempo cos ...