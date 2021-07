Olimpiadi | Foconi | ' pronto a rimettermi in gioco | ora la gara a squadre'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 26 luglio 2021) Tokyo, 26 lug. - (Adnkronos) - "Non sono mai stato un predestinato, spesso il duro lavoro non mi ha fatto arrivare dove volevo, ma è dal basso che sono ripartito senza la paura di mettermi in. Mi sono tolto tante soddisfazioni e mi leverò anche questa". Così su Facebook Alessiodopo l'eliminazione agli ottavi di finale del torneo olimpico di fioretto individuale. "Grazie a tutti perché non era scontato ricevere tanto supporto e sostegno. Adesso lacon i bardasci Andrea Cassarà, Giorgio Avola e Daniele Garozzo che ha fatto una bellissimaanche se, conoscendolo, so che gli ...