LIVE Taekwondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Simone Alessio in gara alle 3.15 (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2.42 Simone Alessio, categoria -80 kg, affronterà alle 3.15 il brasiliano Icaro Miguel Martins Soares agli ottavi di finale. Si tratta di un avversario scomodo, argento ai Mondiali 2019 tra i -87 kg. 2.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di Taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Buona mattinata a tutti i lettori di OA Sport, dunque ci siamo: il Taekwondo torna sui tatami della Makuhari Messe Hall A ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.42, categoria -80 kg, affronterà3.15 il brasiliano Icaro Miguel Martins Soares agli ottavi di finale. Si tratta di un avversario scomodo, argento ai Mondiali 2019 tra i -87 kg. 2.40 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza giornata didi2020. Buona mattinata a tutti i lettori di OA Sport, dunque ci siamo: iltorna sui tatami della Makuhari Messe Hall A ...

