Lista Comune, accordo FI-Udc: domani conferenza (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma – “Si terrà domani 27 luglio, alle 11.30, presso la sede nazionale del movimento azzurro in via San Lorenzo in Lucina numero 17, la conferenza stampa di Forza Italia e Udc, per parlare dell’accordo che darà il via a una Lista Comune Forza Italia-Udc per le elezioni comunali a Roma.” “La Lista sarà aperta anche ad altre realtà del mondo civico, cattolico e liberale. Saranno presenti il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani; il segretario nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa; il commissario azzurro per Roma Capitale, Maurizio Gasparri; il responsabile romano dell’Udc, ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma – “Si terrà27 luglio, alle 11.30, presso la sede nazionale del movimento azzurro in via San Lorenzo in Lucina numero 17, lastampa di Forza Italia e Udc, per parlare dell’che darà il via a unaForza Italia-Udc per le elezioni comunali a Roma.” “Lasarà aperta anche ad altre realtà del mondo civico, cattolico e liberale. Saranno presenti il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani; il segretario nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa; il commissario azzurro per Roma Capitale, Maurizio Gasparri; il responsabile romano dell’Udc, ...

Advertising

PoliticaNewsNow : Comunali: accordo Forza Italia/Udc per lista comune a Roma - Denisgiovanni67 : RT @bobocraxi: A Milano: coda per firmare la Lista Socialista al Comune. Di buon auspicio. Erano anni che non accadeva. @PartSocialista @PS… - CascinaAntonini : TEMPIETTO SUL CLITUNNO Piccolo sacello a forma di tempio, si trova nel comune di Campello sul Clitunno. È considera… - ZonzoBoy : RT @bobocraxi: A Milano: coda per firmare la Lista Socialista al Comune. Di buon auspicio. Erano anni che non accadeva. @PartSocialista @PS… - tommasobenocci : RT @bobocraxi: A Milano: coda per firmare la Lista Socialista al Comune. Di buon auspicio. Erano anni che non accadeva. @PartSocialista @PS… -