(Di lunedì 26 luglio 2021) Parla Riccardo Cristello, il tecnico 45enne licenziato da Arcelor Mittal dopo un post su Facebook che invitava a vedere la fiction Svegliati amore mio con Sabrina Ferilli. "Non vedo l'ora di tornare in fabbrica"

Advertising

rep_bari : L'impiegato reintegrato dal giudice all'ex Ilva: 'Non voglio le scuse. Questa sentenza è per tutti i lavoratori' [d… -

Ultime Notizie dalla rete : impiegato reintegrato

Piena soddisfazione esprime anche Francesco Rizzo , coordinatore provinciale di Taranto della Unione sindacale di base, che ha sostenuto fin dall'inizio la posizione dell'45enne dell'ex ......organico e non in modo raffazzonato come è avvenuto nel recente passato." Il concorso per... A noi risulta che un dipendente sospeso che vienenon ha necessità di nessuna ...Parla Riccardo Cristello, il tecnico 45enne licenziato da Arcelor Mittal dopo un post su Facebook che invitava a vedere la fiction Svegliati amore mio con ...Licenziamento annullato e lavoratore da reintegrare. È questa la decisione del Tribunale di Taranto che ha accolto il ricorso presentato da Riccardo Cristello, l’operaio dellex ...