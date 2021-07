Lei si sposa, ma a dare l’annuncio è proprio Enrico Mentana: che colpo! (Di lunedì 26 luglio 2021) Un matrimonio che sarebbe dovuto rimanere piuttosto anonimo, reso noto dalle foto del direttore. Enrico Mentana immortala la sposa A differenza di tanti colleghi della “vecchia scuola”, che hanno deciso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 26 luglio 2021) Un matrimonio che sarebbe dovuto rimanere piuttosto anonimo, reso noto dalle foto del direttore.immortala laA differenza di tanti colleghi della “vecchia scuola”, che hanno deciso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

vogue_italia : Lady Kitty Spencer si è sposata ieri, a Roma, in un meraviglioso abito in pizzo bianco realizzato per lei da Dolce&… - _NadiaRahmani : RT @vogue_italia: Lady Kitty Spencer si è sposata ieri, a Roma, in un meraviglioso abito in pizzo bianco realizzato per lei da Dolce&Gabban… - Lauradaisym : @mmorphine_ @jo_vanna_ Io me lo ricorso il vestito da sposa bruciato in spiaggia. Lei forse se lo è scordato ma io no. - GiovanniTotar19 : @speedforcesenpa @salines_simone Lei ha presente il bouquet della sposa che quest’ultima lancia indietro finita la… - minanyan1994 : RT @vogue_italia: Lady Kitty Spencer si è sposata ieri, a Roma, in un meraviglioso abito in pizzo bianco realizzato per lei da Dolce&Gabban… -