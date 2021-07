Jeff Bezos in Sardegna con il suo mega yacht extra lusso da 136 metri: è il più costoso di sempre (Di lunedì 26 luglio 2021) Jeff Bezos spettatore d’eccezione al Water World Music Festival, l’evento musicale dell’estate sarda che si è tenuto ieri 25 luglio. Circa 200 imbarcazioni e 2.000 spettatori hanno riempito lo spazio naturale di Cala dei Sardi (Olbia) per assistere ad un concerto unico: un palco galleggiante di 640 metri quadri per 5 ore di musica. “Con Il Water World Music Festival torna ad Olbia non solo la grande musica, ma un evento in grado di offrire alla nostra città una vetrina mediatica di livello mondiale”, ha dichiarato l’assessore al Turismo Marco Balata ad un quotidiano locale. Stando a quanto riportato da Libero, ad ascoltare Coez, Noyz ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021)spettatore d’eccezione al Water World Music Festival, l’evento musicale dell’estate sarda che si è tenuto ieri 25 luglio. Circa 200 imbarcazioni e 2.000 spettatori hanno riempito lo spazio naturale di Cala dei Sardi (Olbia) per assistere ad un concerto unico: un palco galleggiante di 640quadri per 5 ore di musica. “Con Il Water World Music Festival torna ad Olbia non solo la grande musica, ma un evento in grado di offrire alla nostra città una vetrina mediatica di livello mondiale”, ha dichiarato l’assessore al Turismo Marco Balata ad un quotidiano locale. Stando a quanto riportato da Libero, ad ascoltare Coez, Noyz ...

VittorioSgarbi : Jeff Bezos ha speso milioni di dollari per volare nello spazio e provare il 'vuoto' dell'assenza di gravità. Se me… - CottarelliCPI : Oh che bella notizia: Jeff Bezos vola nello spazio. Pagasse più tasse (invece di fare pressioni lobbistiche per pag… - Agenzia_Ansa : La partenza del primo volo suborbitale con equipaggio della compagnia Blue Origin. A bordo il magnate Jeff Bezos pe… - FQMagazineit : Jeff Bezos in Sardegna con il suo mega yacht extra lusso da 136 metri: è il più costoso di sempre - GiorgioPStream : BlueOrigin ha portato Jeff Bezos nello spazio ... un post ripescato nel mucchio -