Incendi in Sardegna, strage di animali nelle campagne. Coldiretti: “Una catastrofe. Allevatori impegnati in una corsa contro il tempo” (Di lunedì 26 luglio 2021) “È una vera e propria catastrofe quella che si sta consumando in queste ore in Sardegna dove si prevede un’altra giornata da inferno. Oltre ai Comuni assediate dalle fiamme, a essere devastate e accerchiata dalle fiamme sono anche le campagne con gli Allevatori impegnati in una corsa contro il tempo anche durante la notte per recuperare gli animali, alcuni dei quali stati raggiunti dalle fiamme”. Lo comunica in una nota la Coldiretti Sardegna, facendo il punto sulle conseguenze dei roghi che in queste ore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) “È una vera e propriaquella che si sta consumando in queste ore indove si prevede un’altra giornata da inferno. Oltre ai Comuni assediate dalle fiamme, a essere devastate e accerchiata dalle fiamme sono anche lecon gliin unailanche durante la notte per recuperare gli, alcuni dei quali stati raggiunti dalle fiamme”. Lo comunica in una nota la, facendo il punto sulle conseguenze dei roghi che in queste ore ...

