Gwyneth Paltrow e la menopausa: la ricetta del suo frullato per “controllare il metabolismo” (Di lunedì 26 luglio 2021) Gwyneth Paltrow cerca di rompere un tabù. Quello della menopausa. Le donne ne parlano poco eppure per alcune (come la stessa attrice, entrata in perimenopausa a 43 anni) arriva abbastanza presto. In ogni caso, arriva ed è una fase della vita che porta con sé cambiamenti fisici e mentali. Una dieta equilibrata, esercizio fisico, un medico che segua ‘il percorso’: necessità. La Paltrow, nel suo sito Goop (dove vende una varietà di cose: dalle creme agli integratori, fino alle candele al profumo di vagina, la sua) propone una ricetta per un frullato, pare, “eccezionale per il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021)cerca di rompere un tabù. Quello della. Le donne ne parlano poco eppure per alcune (come la stessa attrice, entrata in peria 43 anni) arriva abbastanza presto. In ogni caso, arriva ed è una fase della vita che porta con sé cambiamenti fisici e mentali. Una dieta equilibrata, esercizio fisico, un medico che segua ‘il percorso’: necessità. La, nel suo sito Goop (dove vende una varietà di cose: dalle creme agli integratori, fino alle candele al profumo di vagina, la sua) propone unaper un, pare, “eccezionale per il ...

