Fortnite | un leak rivela una feature che potrebbe essere “game-changer”

Leggi su inews24

(Di lunedì 26 luglio 2021) Spuntano altre possibili novità in arrivo su. Unparla di unache” Tante altre aggiuntero presto arrivare su. Epics vuole fare le cose in grande, tra partnership di livello, skin, eventi e molte novità non ancora annunciate.er e dataminers si stanno dando da fare per L'articolo proviene da Inews.it.