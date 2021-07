Covid oggi Friuli | 20 contagi e zero morti | bollettino 26 luglio

(Di lunedì 26 luglio 2021) Sono 20 i nuovida coronavirus inVenezia Giulia secondo ildi, 26. Non si registrano invece nuovi decessi. Su 1.185 tamponi molecolari sono stati rilevati 18 nuovicon una percentuale di positività del 1,52%. Sono inoltre 392 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2 casi (0,51%). Due persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 8. I decessi complessivamente ammontano a 3.789, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 671 a Pordenone e 293 ...

Advertising

borghi_claudio : Le persone completamente vaccinate a oggi sono 28milioni. Fortunatamente quasi tutti gli anziani che devono protegg… - RaffaeleFitto : Una buona notizia. Oggi a @Montecitorio è stato approvato odg di @FratellidItalia che impegna il Governo ad estende… - RobertoBurioni : E mancato oggi a causa di COVID-19. R.I.P. - salutegreen24 : Sono 550 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 luglio nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registr… - ultimenews24 : Sono 3.117 i nuovi contagi da coronavirus oggi 26 luglio in Italia, secondo i dati dell'ultimo bollettino del minis… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

Italia, il bollettino dilunedì 26 luglio 2021: s ono 3.117 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 4.743. Sono ......contraddizioni sul ruolo del certificato verde che attesta l'avvenuta vaccinazione contro il... 'Adsono stati scaricati più di 33 milioni di green pass , è abbastanza semplice. Inoltre, ...Roma, 26 lug. (askanews) - Il pass sanitario anti-Covid è stato adottato in via definitiva da deputati e senatori francesi arrivati a un ...Da cinque giorni consecutivi in Gran Bretagna i casi di Covid sono in calo. Se i dati venissero confermati anche nei giorni a venire si potrebbe pensare che il picco della terza ondata sia stato super ...