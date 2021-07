Advertising

zazoomblog : Carambola sulla regionale di Pozzuolo 3 feriti: uno è grave. Traffico deviato - #Carambola #sulla #regionale… - Ticinonline : Carambola sulla strada: quattro feriti #svizzera #zugo #incidente #polizia -

Ultime Notizie dalla rete : Carambola sulla

La Sicilia

Brutto incidente, questo pomeriggio, intorno alle 17,regionale 353 al confine tra Terenzano e Pozzuolo, proprio davanti all'agriturismo. Il bilancio è di un ferito grave e di altri due più ...Maxi incidentestrada provinciale 510 Sebina Orientale nel territorio del Comune di Marone. Cinque le vetture ... teatro dellala galleria Trentapassi. La dinamica non è ancora nota e ...LECCE – Drammatico incidente in mattinata nel centro di Lecce. Una vera e propria carambola di auto è andata in scena intorno alle 10 lungo via Zanardelli, ...Firenze, 25 luglio 2021 – Ancora un incidente sull'autostrada del Sole, nel tratto fiorentino. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, la Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e il pe ...