L'ex sottosegretario di Prodi in piazza contro il Green Pass: "Sono complottologo" (Di domenica 25 luglio 2021) In piazza per protestare contro il Green Pass obbligatorio, ieri, sabato 24 luglio 2021, a Firenze, c'era anche lui: Angelo Giorgianni, magistrato, ex senatore dell'Ulivo ed ex sottosegretario all'Interno nel primo Governo Prodi. "Non Sono complottista, Sono complottologo, smaschero i complotti degli altri", chiarisce, intervistato dal Corriere della Sera. "Sono contrario al Green Pass perché si basa sul falso presupposto che i vaccinati non siano contagiosi. Ed è discriminatorio"

