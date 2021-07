Giustizia | mediazione di Conte sulla riforma che agita i Cinquestelle Critiche dall' Anm

(Di domenica 25 luglio 2021) Il provvedimento che deve essere approvato a breve, pena il non ottenimento delle prime tranches del Recovery fund, non piace in molti passaggi sostanziali al Movimento Cinque Stelle che ha presentato ...

Il provvedimento che deve essere approvato a breve, pena il non ottenimento delle prime tranches del Recovery fund, non piace in molti passaggi sostanziali al Movimento Cinque Stelle che ha presentato ...L'ex premier Giuseppe Conte sta lavorando per trovare unasulla. Lo ribadisce il suo staff. In merito ad alcuni virgolettati che oggi gli vengono attribuiti, si precisa, si precisa che Conte non ha rilasciato interviste, né dichiarazioni,...Rocco Casalino smentisce il paventato ritiro della fiducia, ma la tensione sulla riforma Cartabia resta molto alta ...L'ufficio del portavoce di Giuseppe Conte non ha esitato a smentire i virgolettati in prima pagina e nell'articolo dell'edizione cartacea di oggi del Fatto Quotidiano ...