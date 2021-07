Covid: invitati a matrimonio in Costiera restano bloccati in Libano perchè positivi (Di domenica 25 luglio 2021) Erano pronti per partire. Destinazione Costa d'Amalfi , per partecipare al matrimonio di alcuni amici americani. Ma per sei invitati è stato impossibile, dal Libano, raggiungere l'Italia. Il fatto All'... Leggi su salernotoday (Di domenica 25 luglio 2021) Erano pronti per partire. Destinazione Costa d'Amalfi , per partecipare aldi alcuni amici americani. Ma per seiè stato impossibile, dal, raggiungere l'Italia. Il fatto All'...

