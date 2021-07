Carceri: domani La Russa in visita a San Vittore (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) – domani il vice presidente del Senato, Ignazio La Russa, accompagnato da Stefano Maullu e dal consigliere comunale Enrico Marcora, farà visita al carcere di San Vittore a Milano, dove incontrerà gli agenti della Polizia Penitenziaria per un confronto sulla situazione carceraria. A seguire, alle ore 13, il senatore di Fratelli d’Italia incontrerà i giornalisti di fronte l’ingresso del penitenziario, in piazza Gaetano Filangeri. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 25 luglio 2021) Roma, 25 lug. (Adnkronos) –il vice presidente del Senato, Ignazio La, accompagnato da Stefano Maullu e dal consigliere comunale Enrico Marcora, faràal carcere di Sana Milano, dove incontrerà gli agenti della Polizia Penitenziaria per un confronto sulla situazione carceraria. A seguire, alle ore 13, il senatore di Fratelli d’Italia incontrerà i giornalisti di fronte l’ingresso del penitenziario, in piazza Gaetano Filangeri. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Carceri: domani La Russa in visita a San Vittore... - manidibimbo : i miei amici domani mi portano a visitare le carceri perché dicono sia interessante secondo me invece lo fanno perc… - PFerrario : Il dramma nascosto degli assistenti sociali nelle carceri, di Carmen Baffi, in Domani 15 luglio 2021 -