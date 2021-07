WTA Palermo 2021, Danielle Collins affronta Elena-Gabriela Ruse nella rivincita dei quarti di Amburgo (Di sabato 24 luglio 2021) La favorita d’obbligo e la qualificata. Con queste semplici parole possiamo riassumere quello che sarà la finale del torneo WTA di Palermo, giunto all’edizione numero 33 comprendendo le quattro disputate a Kuala Lumpur. A giocarsi il trofeo saranno difatti Danielle Collins, prima testa di serie del seeding, ed Elena Gabriela Ruse. La statunitense ha vinto in maniera parecchio agevole con la cinese Shuai Zhang, chiudendo il match sul 6-4 6-3 in meno di ottanta minuti. Eppure è proprio lei la prima a perdere il servizio sul due pari, ritrovandosi sotto nel punteggio; ma tra chiusura di prima ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) La favorita d’obbligo e la qualificata. Con queste semplici parole possiamo riassumere quello che sarà la finale del torneo WTA di, giunto all’edizione numero 33 comprendendo le quattro disputate a Kuala Lumpur. A giocarsi il trofeo saranno difatti, prima testa di serie del seeding, ed. La statunitense ha vinto in maniera parecchio agevole con la cinese Shuai Zhang, chiudendo il match sul 6-4 6-3 in meno di ottanta minuti. Eppure è proprio lei la prima a perdere il servizio sul due pari, ritrovandosi sotto nel punteggio; ma tra chiusura di prima ...

