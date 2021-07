Voghera, l’assessore Adriatici resta ai domiciliari: il gip conferma gli arresti (Di sabato 24 luglio 2021) Il gip di Pavia ha convalidato l’arresto dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera Massimo Adriatici confermando gli arresti domiciliari. Adriatici è accusato di eccesso colposo di legittima difesa per l’uccisione di Youns El Boussetaoui, avvenuta martedì sera con un colpo di pistola in piazza. La decisione del gip segue la richiesta della procura, che aveva parlato di rischio di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove, secondo quanto spiegato dal pubblico ministero di Pavia, Roberto Valli. Ieri, 23 luglio, Adriatici è comparso ... Leggi su open.online (Di sabato 24 luglio 2021) Il gip di Pavia ha convalidato l’arresto delalla Sicurezza del Comune diMassimondo gliè accusato di eccesso colposo di legittima difesa per l’uccisione di Youns El Boussetaoui, avvenuta martedì sera con un colpo di pistola in piazza. La decisione del gip segue la richiesta della procura, che aveva parlato di rischio di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove, secondo quanto spiegato dal pubblico ministero di Pavia, Roberto Valli. Ieri, 23 luglio,è comparso ...

fattoquotidiano : Voghera, per i pm l’assessore leghista Adriatici sparò “consapevolmente” anziché “accidentalmente”. La legittima di… - valigiablu : Voghera e l’assessore “sceriffo” che spara in piazza: davvero ci stupiamo? | @matteoplatone - LegaSalvini : L'UOMO UCCISO DALL'ASSESSORE A VOGHERA ERA STATO SOTTOPOSTO A TSO Il trattamento sarebbe avvenuto 3 settimane fa - Hanan1868 : RT @Virus1979C: Delitto di Voghera, un teste contro l’assessore sceriffo: 'Ha preso la mira e poi ha sparato'. (Repubblica) - caroletta71 : RT @eccapecca: 'Ho visto un signore italiano che stava parlando al telefono, #Youns lo ha spinto e l'italiano è caduto in terra sulla schie… -