Voghera, confermati i domiciliari per l’assessore alla sicurezza: Adriatici trasferito in una località segreta (Di sabato 24 luglio 2021) Il gip di Pavia ha convalidato i domiciliari per eccesso colposo di legittima difesa per Massimo Adriatici, assessore alla sicurezza che martedì scorso ha sparato contro Youns El Boussettaoui. Il 39enne marocchino è morto a seguito del colpo di calibro 22 che l’assessore “sceriffo” di Voghera portava con sé. Questo pomeriggio, nella cittadina pavese si terrà una manifestazione organizzata dai familiari della vittima e dalle associazioni locali in memoria del 39enne di origini marocchine e contro la giustizia “fai da te”. Voghera, Massimo Adriatici ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 24 luglio 2021) Il gip di Pavia ha convalidato iper eccesso colposo di legittima difesa per Massimo, assessoreche martedì scorso ha sparato contro Youns El Boussettaoui. Il 39enne marocchino è morto a seguito del colpo di calibro 22 che“sceriffo” diportava con sé. Questo pomeriggio, nella cittadina pavese si terrà una manifestazione organizzata dai familiari della vittima e dalle associazioni locali in memoria del 39enne di origini marocchine e contro la giustizia “fai da te”., Massimo...

Agenzia_Ansa : FLASH I Ucciso in piazza: confermati i domiciliari per l'assessore leghista di Voghera, Adriatici #ANSA - fattoquotidiano : Omicidio di Voghera, il gip di Pavia convalida l’arresto: confermati i domiciliari per l’assessore alla Sicurezza M… - GualcoGabriella : RT @007Vincentxxx: Non sapevo che gli assassini beneficiassero dei #Domiciliari oltretutto confermati #Voghera morte di un innocente ??. #Y… - sissiisissi2 : RT @fattoquotidiano: Omicidio di Voghera, il gip di Pavia convalida l’arresto: confermati i domiciliari per l’assessore alla Sicurezza Mass… - infoitinterno : Voghera, ucciso in piazza: confermati i domiciliari per l'assessore Massimo Adriatici -