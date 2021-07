Un Premio Stefano D’Orazio a Sanremo, il desiderio di Red Canzian (Di sabato 24 luglio 2021) Ci sarà mai un Premio Stefano D’Orazio a Sanremo? Red Canzian lo vorrebbe, e sicuramente non solo lui. L’ex bassista dei Pooh si è confessato in un’intervista a Rolling Stone nella quale ha parlato della sua opera pop Casanova e, inevitabilmente, della band e del batterista scomparso. Il mancato tributo al Festival Per Red Canzian un Premio Stefano D’Orazio a Sanremo sarebbe un’opportunità per riparare il mancato tributo di quest’anno. Inizialmente, infatti, nell’ultima serata della kermesse Fiorello avrebbe dovuto ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Ci sarà mai un? Redlo vorrebbe, e sicuramente non solo lui. L’ex bassista dei Pooh si è confessato in un’intervista a Rolling Stone nella quale ha parlato della sua opera pop Casanova e, inevitabilmente, della band e del batterista scomparso. Il mancato tributo al Festival Per Redunsarebbe un’opportunità per riparare il mancato tributo di quest’anno. Inizialmente, infatti, nell’ultima serata della kermesse Fiorello avrebbe dovuto ...

