Ucciso in piazza: confermati i domiciliari per l'assessore di Voghera (Di sabato 24 luglio 2021) Il gip di Pavia ha convalidato l'arresto dell'assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera confermando, per l'uomo politico, gli arresti domiciliari. Adriatici è accusato di eccesso colposo di ... Leggi su leggo (Di sabato 24 luglio 2021) Il gip di Pavia ha convalidato l'arresto dell'alla Sicurezza del Comune diconfermando, per l'uomo politico, gli arresti. Adriatici è accusato di eccesso colposo di ...

Adriatici è accusato di eccesso colposo di legittima difesa per l'uccisione di Youns El Boussetaoui, avvenuta martedì sera con un colpo di pistola in piazza. 'Se a Voghera quel signore che purtroppo ...

La decisione del gip segue la richiesta ... l'ha puntata verso Youns e subito ha sparato il colpo che lo ha ucciso", ha detto il testimone.

Conosciamo intanto la versione di Adriatici: "Stavo passeggiando in piazza Meardi - ha spiegato - quando ho notato quell'uomo infastidire i clienti di un bar.

Voghera, la Prefettura non rinnoverà il porto d'armi all'assessore che ha sparato e ucciso un 39enne

Adriatici è accusato di eccesso colposo di legittima difesa per l'uccisione di Youns El Boussetaoui, avvenuta martedì sera con un colpo di pistola in. 'Se a Voghera quel signore che purtroppo ...... avvenuta martedì sera con un colpo di pistola in. La decisione del gip segue la richiesta ... l'ha puntata verso Youns e subito ha sparato il colpo che lo ha", ha detto il testimone. "Ho ...Conosciamo intanto la versione di Adriatici: “Stavo passeggiando in piazza Meardi - ha spiegato - quando ho notato quell'uomo infastidire i clienti di un bar. Secondo il Corriere e La Provincia Pavese ...Uomo ucciso in piazza a Voghera, terminato l’interrogatorio dell’assessore Adriatici È terminato dopo quasi tre ore, al tribunale di Pavia, l’interrogatorio dell’assessore di Voghera Massimo Adriatici ...