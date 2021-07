Sarà intitolato a Erriquez un premio annuale all’interno del Rock Contest (Di sabato 24 luglio 2021) FIRENZE – Il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato, su iniziativa di Iacopo Melio, una mozione per intitolare a Erriquez un premio annuale all’interno del Rock Contest, storico concorso musicale di Controradio Firenze. Questo il commento della Bandabardò, che ne ha dato notizia su Facebook: “La notizia ci rende felici, e volevamo condividerla con tutti voi. Un abbraccio”. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di sabato 24 luglio 2021) FIRENZE – Il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato, su iniziativa di Iacopo Melio, una mozione per intitolare aundel, storico concorso musicale di Controradio Firenze. Questo il commento della Bandabardò, che ne ha dato notizia su Facebook: “La notizia ci rende felici, e volevamo condividerla con tutti voi. Un abbraccio”. L'articolo L'Opinionista.

Ultime Notizie dalla rete : Sarà intitolato Cesena, la nuova toponomastica dall'ippica alla scienza fino al mondo cattolico ... prima scienziata Premio Nobel per la Fisica nel 1903 e per la chimica nel 1911, che sarà ... In più, sulla base delle richieste pervenute, la Commissione toponomastica ha intitolato il giardino ...

A Villar Perosa il vincitore del primo premio cinematografico italo - francese "Fernandel" Il premio, organizzato in collaborazione con i Comuni di Villar Perosa e Perosa Argentina, è intitolato all'attore francese celeberrimo da questo lato delle Alpi il suo 'Don Camillo. Sarà assegnato ...

Il Teatro comunale di Elmas sarà intitolato alla cantante Maria Carta