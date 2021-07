San Basilio e baby pusher: in manette 4 giovani e 50 dosi di cocaina sequestrate (Di sabato 24 luglio 2021) Continua l’impegno delle forze dell’ordine per combattere la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare gli investigatori della Polizia di Stato hanno organizzato un servizio di appostamento a San Basilio per osservare le mosse di alcuni pusher di zona. La banda di pusher Gli agenti del IV Distretto, diretto da Eugenio Ferraro, insieme all’Unità Cinofila della Questura di Roma, diretta da Massimo Improta, hanno così sgominato una banda costituita da 4 persone, 1 ragazza e 3 ragazzi, di cui 2 minorenni, che avevano compiti e ruoli ben precisi. R.D.L., romana di 26 anni, si occupava di rivendere la droga e di bruciarla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 24 luglio 2021) Continua l’impegno delle forze dell’ordine per combattere la lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare gli investigatori della Polizia di Stato hanno organizzato un servizio di appostamento a Sanper osservare le mosse di alcunidi zona. La banda diGli agenti del IV Distretto, diretto da Eugenio Ferraro, insieme all’Unità Cinofila della Questura di Roma, diretta da Massimo Improta, hanno così sgominato una banda costituita da 4 persone, 1 ragazza e 3 ragazzi, di cui 2 minorenni, che avevano compiti e ruoli ben precisi. R.D.L., romana di 26 anni, si occupava di rivendere la droga e di bruciarla ...

Incendi: ancora fiamme in Sardegna, oggi bollino rosso 

Intento proseguono con l'ausilio di un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Villasalto le operazioni di bonifica del rogo di ieri nelle campagne di San Basilio (Sud Sardegna), ...

Droga e munizioni in casa a San Basilio, 58enne in manette

Incendi: nuova giornata da bollino rosso in Sardegna 

Roghi sin dal primo mattino anche oggi in Sardegna. La giornata si conferma da bollino rosso per rischio roghi, come da preallarme della Protezione Civile regionale. Le fiamme sono divampate a Calangi ...

