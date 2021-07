Rocksmith+ | impressioni sulla beta – Provato – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di sabato 24 luglio 2021) La nostra prima esperienza con ladi, l’evoluzione del videogioco ritmico di casa Ubisoft che ha come obiettivo quello di insegnare a suonare la chitarra.. A non molte settimane dall’annuncio durante il più recente Ubisoft Forward, abbiamo avuto modo di provare con mano, il ritorno dell’apprezzato videogioco ritmico che trasforma le lezioni per imparare a suonare la chitarra in una sorta di gioco. La closeddel titolo, pur essendo priva di molti contenuti che saranno presenti nella versione definitiva, ci ha già dato un’idea sostanziale di ciò che possiamo aspettarci da questa nuova ...