Quei processi “morti” a metà con la riforma Cartabia: cosa succede quando i reati diventano improcedibili con termini diversi? (Di sabato 24 luglio 2021) processi “morti” a metà: per alcuni imputati si fermano, per altri vanno avanti un altro po’ per poi chiudersi comunque. Per altri ancora, invece, proseguono. Tutte persone finite davanti allo stesso giudice ma il cui percorso giudiziaria a un certo punto seguirà percorsi doppi e tripli. È uno dei possibili effetti collaterali della riforma della giustizia di Marta Cartabia. Una norma che la stessa ministra ha spiegato di essere disponibile a modificare. “Vanno prese in considerazione le preoccupazioni sull’improcedibilità”, ha riconosciuto la guardasigilli due giorni fa. E quindi le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021)” a: per alcuni imputati si fermano, per altri vanno avanti un altro po’ per poi chiudersi comunque. Per altri ancora, invece, proseguono. Tutte persone finite davanti allo stesso giudice ma il cui percorso giudiziaria a un certo punto seguirà percorsi doppi e tripli. È uno dei possibili effetti collaterali delladella giustizia di Marta. Una norma che la stessa ministra ha spiegato di essere disponibile a modificare. “Vanno prese in considerazione le preoccupazioni sull’tà”, ha riconosciuto la guardasigilli due giorni fa. E quindi le ...

Advertising

ilpost : Sono passati vent’anni dal #G8 di Genova. Qui il racconto e le foto di quei tre violentissimi e caldi giorni del 20… - Rodica17957578 : RT @fattoquotidiano: Quei processi “morti” a metà con la riforma Cartabia: cosa succede quando i reati diventano improcedibili con termini… - fattoquotidiano : Quei processi “morti” a metà con la riforma Cartabia: cosa succede quando i reati diventano improcedibili con termi… - trimpa48 : RT @lauracesaretti1: Cartabia: “Non è vero che processi per mafia o terrorismo ‘andranno in fumo’. I procedimenti per quei reati non sono s… - alleanzaxeuropa : RT @lauracesaretti1: Cartabia: “Non è vero che processi per mafia o terrorismo ‘andranno in fumo’. I procedimenti per quei reati non sono s… -