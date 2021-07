Ora il foie gras si produce in laboratorio e non soffre nessun’anatra | finalmente

Leggi su vanityfair

(Di sabato 24 luglio 2021) C’è chi lo ha già messo al bando, come lo Stato di New York e la California dove il foie gras è fuori legge grazie alle proteste degli animalisti – ma ormai non più solo loro – contro i metodi cruenti con cui viene prodotto. Un processo che si chiama «gavage» e che consiste nell’infilare dei tubi di metallo nel fegato degli uccelli per alimentarli in modo forzato in modo che si gonfi il prima possibile. Ora, però, arriva la notizia di una svolta definitiva per il simbolo (controverso) della cucina di lusso francese: il foie gras si può produrre in laboratorio, senza nemmeno toccare un’anatra.