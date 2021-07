Olimpiadi: scherma, domani in pedana fiorettiste e spadisti (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – La seconda giornata del programma della scherma all’Olimpiade di Tokyo 2020 vedrà protagoniste domani (domenica 25 luglio) le gare individuali di fioretto femminile e spada maschile. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) Tokyo, 24 lug. – (Adnkronos) – La seconda giornata del programma dellaall’Olimpiade di Tokyo 2020 vedrà protagoniste(domenica 25 luglio) le gare individuali di fioretto femminile e spada maschile. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

