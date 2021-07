L’Inter cambia l’attacco: 5 calciatori sul mercato! E in entrata… (Di sabato 24 luglio 2021) L’ultima stagione Antonio Conte ha fatto di necessità virtù nel ruolo di attaccante. Lukaku e Lautaro Martinez sono i calciatori che hanno giocato quasi tutte le partite, solo Sanchez è riuscito a disputare partite all’altezza. E’ troppo poco per un club come L’Inter ed è stato anche uno dei motivi che ha portato al divorzio con l’ex Ct della Nazionale. Addirittura anche la posizione dell’argentino è in dubbio, il ‘Toro’ rappresenta un pezzo pregiato del club nerazzurro e la dirigenza ha ancora bisogno di incassare per problemi dal punto di vista economico. L’Inter proverà in ogni modo a confermare Lautaro Martinez in attacco. Le ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 24 luglio 2021) L’ultima stagione Antonio Conte ha fatto di necessità virtù nel ruolo di attaccante. Lukaku e Lautaro Martinez sono iche hanno giocato quasi tutte le partite, solo Sanchez è riuscito a disputare partite all’altezza. E’ troppo poco per un club comeed è stato anche uno dei motivi che ha portato al divorzio con l’ex Ct della Nazionale. Addirittura anche la posizione dell’argentino è in dubbio, il ‘Toro’ rappresenta un pezzo pregiato del club nerazzurro e la dirigenza ha ancora bisogno di incassare per problemi dal punto di vista economico.proverà in ogni modo a confermare Lautaro Martinez in attacco. Le ...

Advertising

mbdsssredblack : @_enz29 @SantiXVl Enzo 1 o 2 non cambia più di tanto vergogna anche l'Inter? - UnicoMeridiano : @Bett_Calcaterra @FrancescoOrdine ma solo con Donnarumma non valgono i discorsi che nessun giocatore si taglia l'in… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Ecco i Fan Token. Dai viaggi con l’Inter allo stadio: come cambia la vita del tifoso @socios - zazoomblog : Inter la doppietta è servita: mini-rivoluzione a centrocampo come cambia l’11 - #Inter #doppietta #servita: - CalcioWeb : L'#Inter prende sempre più forma: come cambia l'11 per Simone #Inzaghi con gli ultimi innesti -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter cambia L’Inter cambia l’attacco: 5 calciatori sul mercato! E in entrata… CalcioWeb