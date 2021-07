La fronda no-pass scende in piazza: "Noi andiamo dove vogliamo" (Di sabato 24 luglio 2021) Proteste in molte città d'Italia. Gli attivisti si scagliano contro "il passaporto schiavitù" e pretendono libertà. Tensioni con i giornalisti: "Venduti" Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 luglio 2021) Proteste in molte città d'Italia. Gli attivisti si scagliano contro "ilaporto schiavitù" e pretendono libertà. Tensioni con i giornalisti: "Venduti"

Advertising

MaurizioFuochi : RT @piergiuseppe36: @matteosalvinimi La fronda no-pass scende in piazza: 'Noi andiamo dove vogliamo' - MaurizioFuochi : RT @piergiuseppe36: La fronda no-pass scende in piazza: 'Noi andiamo dove vogliamo' - nicelivingspace : RT @piergiuseppe36: La fronda no-pass scende in piazza: 'Noi andiamo dove vogliamo' - graziamorisi : RT @piergiuseppe36: La fronda no-pass scende in piazza: 'Noi andiamo dove vogliamo' - MariMario1 : RT @piergiuseppe36: La fronda no-pass scende in piazza: 'Noi andiamo dove vogliamo' -