Juve - Cesena 3 - 1 aspettando Ronaldo: 'Torna e resta' (Di sabato 24 luglio 2021) "Ronaldo è stato convocato per il 26 luglio, tornerà e resterà con noi. Per il rinnovo di Dybala, è atteso nei prossimi giorni il suo procuratore qua a Torino, ci sarà un incontro e tutto si risolverà"... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 24 luglio 2021) "è stato convocato per il 26 luglio, tornerà e resterà con noi. Per il rinnovo di Dybala, è atteso nei prossimi giorni il suo procuratore qua a Torino, ci sarà un incontro e tutto si risolverà"...

Advertising

juventusfc : Un sabato in Continassa. ?? Gallery ?? - JuventusTV : Vi siete persi o volete rivedere la prima amichevole stagionale della Juventus? Trovate tutto on demand! Gara inte… - _Morik92_ : #Atalanta e #BVB sono pronti a pagare i 40mln richiesti dalla #Juve per #Demiral. Il giocatore ha indossato la fasc… - davideinno85 : RT @juventusfc: Un sabato in Continassa. ?? Gallery ?? - XAGlhZ5Ph3LguER : RT @juventusfc: Racconti, voci e foto dopo la prima amichevole di stagione! ?? Il report: -