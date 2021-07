Italia, tragedia in spiaggia poco fa: muore davanti centinaia di bagnanti (Di sabato 24 luglio 2021) Un 55enne di Curtarolo (Padova), Filippo Favaretto, è annegato in mare oggi pomeriggio a Porto Tolle in località Bonelli, nello specchio di mare antistante spiaggia libera denominata «conchiglie». I primi accertamenti hanno avvalorato l’ipotesi che il 55enne, durante un bagno in mare, sia stato colto da malore. Benché portato a riva e soccorso dai sanitari del Suem 118, intervenuti con l’elicottero da Padova, non ce l’ha fatta. La salma è già stata messa a disposizione dei familiari dal pm di turno della Procura rodigina. Ma non è la sola vittima. Terzo morto in acqua per malore ad Alba. La vittima è Giacinto Morgante, 71enne di Magliano dei Marsi. Questa mattina, ... Leggi su howtodofor (Di sabato 24 luglio 2021) Un 55enne di Curtarolo (Padova), Filippo Favaretto, è annegato in mare oggi pomeriggio a Porto Tolle in località Bonelli, nello specchio di mare antistantelibera denominata «conchiglie». I primi accertamenti hanno avvalorato l’ipotesi che il 55enne, durante un bagno in mare, sia stato colto da malore. Benché portato a riva e soccorso dai sanitari del Suem 118, intervenuti con l’elicottero da Padova, non ce l’ha fatta. La salma è già stata messa a disposizione dei familiari dal pm di turno della Procura rodigina. Ma non è la sola vittima. Terzo morto in acqua per malore ad Alba. La vittima è Giacinto Morgante, 71enne di Magliano dei Marsi. Questa mattina, ...

