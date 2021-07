Fedez una furia sui social contro Matteo Salvini “Sei ridicolo …” (Di sabato 24 luglio 2021) Sappiamo bene che tra Fedez e Matteo Salvini non corre buon sangue ed entrambi sono stati i protagonisti di vari siparietti in tutti questi mesi. Il noto cantante ed il leader della Lega Nord in questi ultimi mesi infatti sono stati protagonisti di vari botte e risposta anche attraverso i social network. Questo è anche quello che è accaduto in queste ultime ore quando Fedez è intervenuto per commentare il caso di cronaca che vede coinvolto l’assessore leghista di Voghera il quale purtroppo con un colpo di pistola ha ucciso un marocchino. Ma cosa è accaduto e soprattutto cosa ha dichiarato il noto rapper ... Leggi su cityroma (Di sabato 24 luglio 2021) Sappiamo bene che tranon corre buon sangue ed entrambi sono stati i protagonisti di vari siparietti in tutti questi mesi. Il noto cantante ed il leader della Lega Nord in questi ultimi mesi infatti sono stati protagonisti di vari botte e risposta anche attraverso inetwork. Questo è anche quello che è accaduto in queste ultime ore quandoè intervenuto per commentare il caso di cronaca che vede coinvolto l’assessore leghista di Voghera il quale purtroppo con un colpo di pistola ha ucciso un marocchino. Ma cosa è accaduto e soprattutto cosa ha dichiarato il noto rapper ...

davidefaraone : Cado dalle nuvole. Ma veramente Letta ha detto di voler rinviare la discussione sul ddl Zan a settembre? E adesso c… - Br03239638 : @Sutilis @auleia1 Ma fedez chi è? Quello con la 'è' sempre aperta come fosse una pecora? - edvinlovecore : @BLU3XLP ma sapevo avesse fatto una canzone con mika ma con fedez no ???? - Gianni78605577 : Se avessi i soldi della @ChiaraFerragni e di @Fedez riaffitterei l'aereo per farmi un giro solo per vedere dall'alt… - VernaMassimili1 : @Fedez E' veramente una stupenda iniziativa contribuiro' sicuramente. Comunque volevo farti i complimenti sei un gr… -