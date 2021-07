Advertising

fattoquotidiano : Bocciatura secca, senza se e senza ma, della norma della ministra della Giustizia Marta Cartabia sulla prescrizione… - iconanews : Csm: toghe Milano a Storari, sei ottimo pm e ti stimiamo - fulviagr : RT @alemarescotti: #giustizia Csm, la riforma non passa: votano contro 4 toghe su 6 - Marc_OTSS : RT @LaNotiziaTweet: Ammazzaprocessi da cestinare. Dal Csm altro No alla #Cartabia. Muro delle toghe contro la tagliola dell’improcedibilità… - cclatwe : @fattoquotidiano @marcotravaglio casalino 2.0 sente la sua ora avvicinarsi. Kasta togata (quella parte della Magist… -

Ultime Notizie dalla rete : Csm toghe

Agenzia ANSA

E' uno di una serie di messaggi inviati oggi dai magistrati di Milano al pubblico ministero Paolo Storari, nei cui confronti il pg della Cassazione ha chiesto alil trasferimento d'urgenza per ...... ha rimarcato David Ermini in merito alla denuncia delledi sicurezza nazionale in pericolo, mettendo l'accento sul doveroso rispetto della volontà del Parlamento. Per il vicepresidente del..."Sono senza parole. Ti conosco come un ottimo pm e la stima che tu hai fra di noi penso debba darti l'energia per superare tutto questo". (ANSA) ...David Ermini ai microfoni de La Stampa: "Accuse di Renzi? Non parlo di libri che si occupano di me, per lo più in modo distorto e offensivo" ...