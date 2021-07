Bisio contro i no - vax | ' Non c' è Salvini che tenga | chi non vuole il green pass stia a casa'

Advertising

LiberaMil : RT @globalistIT: Il grande attore gliele canta #bisio #Salvini #greenpass - globalistIT : Il grande attore gliele canta #bisio #Salvini #greenpass - zazoomblog : Claudio Bisio una scelta coraggiosa contro il parere di tutti - #Claudio #Bisio #scelta #coraggiosa -

Ultime Notizie dalla rete : Bisio contro

YouMovies

outstream "E un fatto sociale - dice- . I dottori, gli insegnanti, chiunque stia a contatto col pubblico deve farlo, altrimenti non ne usciamo più". E sul green pass obbligatorio, annunciato ...Superquark su Rai 1Benvenuti al Sud su Canale 5. Chi ha vinto la sfida relativa agli ... Nel cast: Alessandro Siani e Claudio. Italia 1: Chicago Fire: la serie televisiva statunitense ...Cambia la programmazione delle repliche di All Together Now con Michelle Hunziker: lo show sospeso dal sabato sera ...Il comico e attore ha aggiunto: "I dottori, gli insegnanti, chiunque stia a contatto col pubblico deve farlo, altrimenti non ne usciamo più" ...