Uomini e Donne, Alessia Cammarota fa infuriare il web: "Fare l'influencer è faticoso" (Di venerdì 23 luglio 2021) Alessia Cammarota è tornata a farsi sentire sui social dopo che alcune followers l'hanno accusata – lei come molte altre ex protagoniste di Uomini e Donne – di guadagnare facendo sponsorizzazioni sui social, dunque sostanzialmente senza lavorare e senza sudare i soldi. Ma la moglie di Aldo Palmeri non ci sta e rivendica con orgoglio la sua professione, andando incontro ancora una volta alla rabbia del web. Alessa Cammarota parla del suo lavoro di influencer sui social "Lavoriamo con tante aziende, piccole e grandi. Con alcune lavoriamo direttamente, con altre tramite agenzia" ha esordito ...

