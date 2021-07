Shang-Chi, Benedict Wong: "Sarà l'Avengers: Endgame delle star asiatiche" (Di venerdì 23 luglio 2021) Shang-Chi Sarà il prossimo film della lista Marvel ad arrivare al cinema e uno dei suoi protagonisti, Benedict Wong, ha affermato che per le star asiatiche questo evento Sarà paragonabile ad Avengers: Endgame. Benedict Wong, nel cast di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, nuovo film Marvel che arriverà il prossimo 3 settembre, ha paragonato la produzione ad Avengers: Endgame, ma per le star asiatiche. In ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 23 luglio 2021)-Chiil prossimo film della lista Marvel ad arrivare al cinema e uno dei suoi protagonisti,, ha affermato che per lequesto eventoparagonabile ad, nel cast di-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, nuovo film Marvel che arriverà il prossimo 3 settembre, ha paragonato la produzione ad, ma per le. In ...

