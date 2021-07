Riapertura scuole, resta un rebus. Sileri: “In presenza sarà un processo graduale” (Di venerdì 23 luglio 2021) La Riapertura delle scuole in realtà è vicina. E le ipotesi sono tante anche se l’unica certezza che arriva dal Governo è una: tutti in classe a settembre. Lo ha ribadito anche ieri in conferenza stampa il premier Draghi. Tuttavia i nodi non solo sono tanti ma sembrano ricalcare anche gli stessi che portarono l’avvio L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 23 luglio 2021) Ladellein realtà è vicina. E le ipotesi sono tante anche se l’unica certezza che arriva dal Governo è una: tutti in classe a settembre. Lo ha ribadito anche ieri in conferenza stampa il premier Draghi. Tuttavia i nodi non solo sono tanti ma sembrano ricalcare anche gli stessi che portarono l’avvio L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole La lista dei no - vax al generale Figliuolo: chi sono e cosa rischiano Chiede la lista dei no - vax il commissario straordinario per l'emergenza Francesco Paolo Figliuolo . Chi sono ? Si tratta degli insegnanti che in vista della riapertura delle scuole a settembre ancora non hanno ricevuto la prima dose di vaccino. La lista riguarderebbe anche il personale non docente . Una richiesta della lista dei professori no - vax è ...

Green pass per palestre, cinema e ristoranti: tutti i dettagli del decreto ... cruciali in vista di settembre, con il ritorno dalle ferie e la riapertura delle scuole. Il capitolo istruzione e l'eventuale obbligo di vaccino per docenti e personale, ma anche il tema del Green ...

Riapertura scuole, Bianchi: "Siamo per la scuola in presenza. Piano vaccinale importante. Fondi per personale covid e trasporti" [VIDEO]

Decreto Covid, dal 6 agosto green pass per ristoranti e bar al chiuso Discoteche chiuse. Nuovi parametri per cambi di colore delle regioni Green pass obbligatorio, dal 6 agosto, per entrare nei ristoranti al chiuso e consumare al tavolo anche nei bar. Certificazione ver ...

