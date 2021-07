Raffaella Carrà | dove riposano le sue ceneri Due tappe | due luoghi che aveva nel cuore

(Di venerdì 23 luglio 2021) Lo scorso 5 luglio ci ha lasciati, generando un vuoto inatteso nel pubblico italiano e spagnolo ma (con piacevole sorpresa) anche in quello internazionale. I suoi brani hanno risuonato alla vigilia delle partite degli Europei e, a quanto pare, hanno portato bene alla nostra Nazionale. I commoventi funerali di, lo scorso 9 luglio, hanno coinvolto chiunque. Sono passate settimane, eppure la scomparsa dicontinua a bruciare neldi moltissimi. Primi fra tutti i suoi famigliari e Sergio Japino, suo ex compagno e carissimo amico fino alla fine. Poi l’infinità di storici ...

Non ci si rassegna alla morte di. La showgirl continua a vivere nella memoria di molti fan, e non solo, grazie anche ai continui omaggi trasmessi in Rai. I funerali si sono tenuti il 9 luglio scorso. Durante l'omelia ...