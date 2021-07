Poco F3 GT: il nuovo gaming phone con Dimensity 1200 (Di venerdì 23 luglio 2021) Atteso da ormai molte settimane e presentato ufficialmente nella giornata di oggi, il Poco F3 GT (la versione gaming del Poco F3) presenta molti punti in comune con il Redmi K40 gaming Edition di Xiaomi. Le due varianti dei rispettivi dispositivi, pensati prevalentemente per un pubblico di videogiocatori, condividono lo stesso corpo, lo stesso peso e le stesse dimensioni. Caratteristiche tecniche A bordo del Poco F3 GT è presente un display AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione FHD+, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e frequenza di campionamento al tocco pari a 480 Hz. La selfie camera da 16 MP è ... Leggi su all-i-tech (Di venerdì 23 luglio 2021) Atteso da ormai molte settimane e presentato ufficialmente nella giornata di oggi, ilF3 GT (la versionedelF3) presenta molti punti in comune con il Redmi K40Edition di Xiaomi. Le due varianti dei rispettivi dispositivi, pensati prevalentemente per un pubblico di videogiocatori, condividono lo stesso corpo, lo stesso peso e le stesse dimensioni. Caratteristiche tecniche A bordo delF3 GT è presente un display AMOLED da 6.67 pollici con risoluzione FHD+, una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e frequenza di campionamento al tocco pari a 480 Hz. La selfie camera da 16 MP è ...

Advertising

Coninews : SAMELE IN FINALE! ALTRA MEDAGLIA IN ARRIVOOOO! Lo sciabolatore #ItaliaTeam Luigi Samele supera il sudcoreano Kim… - ItaliaTeam_it : FORZA VITO! ?????? Superato il primo turno, Vito Dell'Aquila tra poco di nuovo in gara per un posto in semifinale nei… - francescoaliqu : @virginiaraggi Così ci fai piangere di nuovo. Gia piangiamo ogni giorno per la tua sciagurata elezione a Sindaco di… - AsimplyNico : E niente volevo ricordavi che tra poco più di venti giorni, finalmente possiamo rifare di nuovo la grigiatona di Ferragosto.. - PERFECTXDLIBYH : @FINEVLINEX quei profili hanno un fascino apparte, ecco perché penso che tra poco cambierò di nuovo -