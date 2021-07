Perché la Bce sarà paziente nel rialzare i tassi (Di venerdì 23 luglio 2021) Il commento di Luca Mezzomo, responsabile Analisi macroeconomica di Intesa Sanpaolo, sulla riunione odierna della Bce La Bce ha agganciato le indicazioni prospettiche sui tassi ufficiali (o forward guidance) al nuovo obiettivo del 2%. Inoltre, la Bce ha deciso di utilizzare la metà lontana dell’intervallo di previsione come riferimento per valutare se l’obiettivo è raggiunto: l’obiettivo deve essere raggiunto ben prima della fine dell’orizzonte di previsione e quindi mantenuto per il resto del periodo; inoltre, deve essere confermato dalla dinamica dell’inflazione sottostante. Si badi, però, che la regola non sarà applicata meccanicamente: resta ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 luglio 2021) Il commento di Luca Mezzomo, responsabile Analisi macroeconomica di Intesa Sanpaolo, sulla riunione odierna della Bce La Bce ha agganciato le indicazioni prospettiche suiufficiali (o forward guidance) al nuovo obiettivo del 2%. Inoltre, la Bce ha deciso di utilizzare la metà lontana dell’intervallo di previsione come riferimento per valutare se l’obiettivo è raggiunto: l’obiettivo deve essere raggiunto ben prima della fine dell’orizzonte di previsione e quindi mantenuto per il resto del periodo; inoltre, deve essere confermato dalla dinamica dell’inflazione sottostante. Si badi, però, che la regola nonapplicata meccanicamente: resta ...

Advertising

ClaudeTadolti : @valy_s Perchè è stato COSTRETTO fisicamente a venire a mettere la faccia sul Default Italiano. Ha causato 4 trilio… - NobileAnima : Certo che no.. Mi stupisce che ancora la gente si chiede perché mente sapendo di mentire. Lo hanno chiamato apposta… - Hibbing59 : Il mondo alla rovescia: chi si rifà a Che Guevara si ritrova ad essere un tifoso sfegatato del banchiere di Goldman… - warburg100 : Perchè non piace a nessuno e così tanti dislike?? Eppure la cravatta era la stessa di quando dise che l'euro era Ir… - GiorgioFacchin4 : @repubblica Non vede perché anche se non si è d'accordo bisogna insultare una persona che inoltre è la più alta car… -