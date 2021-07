(Di venerdì 23 luglio 2021) . l'agenzia creativa offre servizi dia ogni tipo di azienda, a quelle operanti nel campo della mobilità come a quelle attive in qualsiasi settore industriale, ...

Design Studio . l'agenzia creativa offre servizi di design a ogni tipo di azienda, a quelle operanti nel campo della mobilità come a quelle attive in qualsiasi settore industriale, ...Busse guida le attività di design di Maserati, Jeep Europe eDesign Studio in qualità di Head of Design e si occuperà dello sviluppo strategico dello studio. Mette a disposizione la sua ...L'agenzia di design del gruppo automobilistico sarà diretta da Klaus Busse (Head of Design) e Arnault Gournac (Creative Director) ...Nasce Stellantis Design Studio. Sarà diretto da Klaus Busse (Head of Design) e Arnault Gournac (Creative Director).