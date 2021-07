Meloni, mi vaccino, non sono no vax (Di venerdì 23 luglio 2021) "Sì mi vaccino, non sono no vax, non sono contraria ai vaccini". Lo ha detto il leader Fdi Giorgia Meloni a margine della presentazione del suo libro al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta (... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) "Sì mi, nonno vax, noncontraria ai vaccini". Lo ha detto il leader Fdi Giorgiaa margine della presentazione del suo libro al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta (...

Advertising

Corriere : Meloni: «Da Draghi inquietanti parole di terrore, cittadini costretti subdolamente al vaccino» - fattoquotidiano : Salvini, Renzi e Meloni ‘immuni’ al vaccino: potrebbero farlo da mesi ma lo rimandano strizzando l’occhio alla gala… - LucaBizzarri : Ma Di Maio? Conte? Io l’unico di cui so è il grande Toninelli, che si è vaccinato. Ma gli altri? - giomo2 : RT @GiovaValentini: Giorgia Meloni non vuole né il vaccino né il Green Pass: che cosa sarebbe accaduto in Italia se fosse stata ministra de… - coriolano2011 : RT @GeMa7799: Il vaccino a mia figlia neanche in catene, Meloni si sfoga sul green pass -