I Santi di Venerdì 23 Luglio 2021

Santa BRIGIDA DI SVEZIA Religiosa, fondatrice – Festa
Finsta, Svezia, giugno 1303 – Roma, 23 Luglio 1373
Compatrona d'Europa, venerata dai fedeli per le sue «Rivelazioni», nacque nel 1303 nel castello di Finsta, nell'Upplandi (Svezia), dove visse con i genitori fino all'età di 12 anni. Sposò Ulf Gudmarson, governatore dell'Östergötland, dal quale ebbe otto figli. Secondo la tradizione devozionale, nel corso delle prime rivelazioni, Cristo le avrebbe affidato il compito di fondare un nuovo ordine monastico. Nel 1349 Brigida lasciò la Svezia per recarsi a Roma, per ottenere un ...

Venerdì 23 luglio 2021 (Santa Brigida di Svezia, religiosa, patrona d'Europa
Temete il Signore, suoi santi: nulla manca a coloro che lo temono. I leoni sono miseri e affamati, ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. R. Vangelo Chi rimane in me e io in lui porta molto ...

