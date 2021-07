“Happier Than Ever”, Billie Eilish debutta su Disney+ con un concerto (Di venerdì 23 luglio 2021) Registrato nell’iconico anfiteatro Hollywood Bowl insieme a Gustavo Dudamel e la Los Angeles Philharmonic, lo speciale originale inedito includerà tutte le 16 tracce del nuovo album di Billie Eilish eseguite in ordine Billie Eilish, l’artista vincitrice del Grammy® Award e in vetta alle classifiche, farà il suo debutto su Disney+ con il concerto Happier Than Ever: Lettera d’Amore a Los Angeles, un’esperienza cinematografica in anteprima mondiale venerdì 3 settembre sulla piattaforma streaming. Direttamente dal suo nuovo album, ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 23 luglio 2021) Registrato nell’iconico anfiteatro Hollywood Bowl insieme a Gustavo Dudamel e la Los Angeles Philharmonic, lo speciale originale inedito includerà tutte le 16 tracce del nuovo album dieseguite in ordine, l’artista vincitrice del Grammy® Award e in vetta alle classifiche, farà il suo debutto sucon il: Lettera d’Amore a Los Angeles, un’esperienza cinematografica in anteprima mondiale venerdì 3 settembre sulla piattaforma streaming. Direttamente dal suo nuovo album, ...

Advertising

JosOrtez11 : RT @trinacria666: Felice Pride?? Più felice di così, vai a vedere Happy Pride?? Happier than that, go see - Sherlockianboo1 : @revengemarian Sjsksu entiendo, ahora esperar que salga Happier Than Ever jskssj - _oceaneyes29 : RT @vogue_italia: Conto alla rovescia per l'album attesissimo di Billie Eilish 'Happier than ever' in uscita il 30 luglio. Ecco tutto quell… - _oceaneyes29 : RT @DisneyPlusIT: “Non ho mai fatto niente del genere.” Happier Than Ever: Lettera d'Amore a Los Angeles - @BillieEilish Concert Experience… - elenaxmendes : RT @DisneyPlusIT: “Non ho mai fatto niente del genere.” Happier Than Ever: Lettera d'Amore a Los Angeles - @BillieEilish Concert Experience… -