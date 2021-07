Covid, Inail: a giugno contagi sul lavoro al minimo storico (Di venerdì 23 luglio 2021) I casi di contagio da Covid in più sul lavoro, rilevati dal 18esimo report della Consulenza statistico attuariale dell'Inail, sono 1.602 (+0,9%), ma solo 157 sono sono relativi all'ultimo mese di ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 luglio 2021) I casi dio dain più sul, rilevati dal 18esimo report della Consulenza statistico attuariale dell', sono 1.602 (+0,9%), ma solo 157 sono sono relativi all'ultimo mese di ...

Advertising

TgLa7 : #Covid, #Inail: con vaccini crollo contagi tra sanitari. Incidenza scesa sotto soglia 41%, in crescita per altri se… - fattoquotidiano : Lavoro, Inail: “L’86% delle aziende ispezionate nel 2020 aveva lavoratori irregolari o in nero. Con il Covid +27% d… - CittadinidiTwtt : RT @inail_gov: #Inail #Covid19 Online il 18esimo report della Consulenza statistico attuariale dell'Istituto: confermato il trend decrescen… - FatimaCurzio : RT @TgLa7: #Covid, #Inail: con vaccini crollo contagi tra sanitari. Incidenza scesa sotto soglia 41%, in crescita per altri settori https:/… - bertolire : RT @TgLa7: #Covid, #Inail: con vaccini crollo contagi tra sanitari. Incidenza scesa sotto soglia 41%, in crescita per altri settori https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Inail Covid, Inail: a giugno contagi sul lavoro al minimo storico I contagi sul lavoro da Covid - 19 segnalati all'Inail dall'inizio della pandemia alla data dello scorso 30 giugno sono 176.925, pari a oltre un quinto del totale delle denunce di infortunio ...

Lavoro, a giugno contagi Covid al minimo storico ROMA - I contagi sul lavoro da Covid - 19 segnalati all'Inail dall'inizio della pandemia alla data dello scorso 30 giugno sono 176.925, pari a oltre un quinto del totale delle denunce di infortunio pervenute dal gennaio 2020 e al 4,...

Covid, Inail: a giugno contagi sul lavoro al minimo storico Tiscali.it Lavoro, a giugno contagi Covid al minimo storico ROMA (ITALPRESS) – I contagi sul lavoro da Covid-19 segnalati all’Inail dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 30 giugno sono 176.925, pari a oltre un quinto del totale delle denunce di inf ...

Sotto il Green pass non c’è l’obbligo di vaccinazione Dal 6 agosto per alcune attività servirà il Green pass. Ma l’obbligo della certificazione verde non è un obbligo di vaccinazione perché chi non è vaccinato può ricorrere al tampone. Dopo il decreto de ...

I contagi sul lavoro da- 19 segnalati all'dall'inizio della pandemia alla data dello scorso 30 giugno sono 176.925, pari a oltre un quinto del totale delle denunce di infortunio ...ROMA - I contagi sul lavoro da- 19 segnalati all'dall'inizio della pandemia alla data dello scorso 30 giugno sono 176.925, pari a oltre un quinto del totale delle denunce di infortunio pervenute dal gennaio 2020 e al 4,...ROMA (ITALPRESS) – I contagi sul lavoro da Covid-19 segnalati all’Inail dall’inizio della pandemia alla data dello scorso 30 giugno sono 176.925, pari a oltre un quinto del totale delle denunce di inf ...Dal 6 agosto per alcune attività servirà il Green pass. Ma l’obbligo della certificazione verde non è un obbligo di vaccinazione perché chi non è vaccinato può ricorrere al tampone. Dopo il decreto de ...