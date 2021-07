Sampdoria | Bereszynski è arrivato in ritiro | si unisce ai compagni

(Di giovedì 22 luglio 2021) Bartoszha raggiunto ineldella: il terzino sarà a disposizione di D’Aversa Giornata di arrivi per laa Ponte di Legno. Bartoszha, infatti, raggiunto ilblucerchiato e osserverà l’amichevole odierna contro il Castiglione. Il difensore polacco, dopo l’impegno ad Euro 2020, sarà a disposizione di Roberto D’Aversa e riprenderà ad allenarsi per entrare in forma e tornare leader della fascia destra della. I DETTAGLI SU SAMPNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Non presenti in campo (oltre ai nazionali ancora in ferie:, Yoshida , Colley , Ekdal , Jankto , Damsgaard ) Falcone e Viera (con ...Ricordiamo dunque l'elenco dei convocati per questa prima fase del lavoro estivo della: i ... Arriveranno prossimamente, Colley, Ekdal e Jankto, reduci dagli impegni con le ...