'Project C' per PS5 è un nuovo misterioso gioco di EA comparso su Amazon (Di giovedì 22 luglio 2021) EA si sta preparando per il suo evento EA Play Live di oggi, 22 luglio 2021, ma sembra che uno dei titoli che verranno rivelati allo show sia trapelato, o almeno parzialmente trapelato. Un elenco su Amazon ha rivelato uno sconosciuto gioco in uscita su PS5 chiamato "Project C". Il nome è molto probabilmente un nome in codice, dal momento che EA potrebbe averlo fornito ad Amazon per impedire fughe di notizie sul nome ufficiale.

