Olimpiadi: Sonego, 'a Tokyo campi magnifici ma caldo devastante, peccato non ci sia pubblico' (Di giovedì 22 luglio 2021) Tokyo, 22 lug. (Adnkronos) - "L'arrivo in Giappone è andato bene, è stato un viaggio lungo, con tanti controlli e cose da fare per via del covid, ma siamo abituati a questa situazione, piuttosto il problema è il caldo devastante che c'è qua e non eravamo più abituati. A Wimbledon le condizioni erano completamente diverse. L'impianto è comunque bello. Qui ci ero stato due anni fa per il torneo, i campi sono magnifici, organizzati benissimo, sono grandi e avrebbero potuto contenere tante persone, peccato non ci sia il pubblico, bisogna solo abituarsi a questo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021), 22 lug. (Adnkronos) - "L'arrivo in Giappone è andato bene, è stato un viaggio lungo, con tanti controlli e cose da fare per via del covid, ma siamo abituati a questa situazione, piuttosto il problema è ilche c'è qua e non eravamo più abituati. A Wimbledon le condizioni erano completamente diverse. L'impianto è comunque bello. Qui ci ero stato due anni fa per il torneo, isono, organizzati benissimo, sono grandi e avrebbero potuto contenere tante persone,non ci sia il, bisogna solo abituarsi a questo ...

