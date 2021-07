Jessica Antonini derubata da Fabrizio Corona | la confessione shock

(Di giovedì 22 luglio 2021)torna a far parlare di sé per via di alcune accuse molto forti. Ma questa volta non sono rivolte all’ex compagno, Davide Lorusso, bensì a, che pure in passato aveva difeso strenuamente contro quanti avrebbero voluto vederlo di nuovo in carcere. E il motivo è che sostanzialmente, stando a quanto dichiara l’ex tronista di Uomini e Donne,le sarebbe debitore di mille euro.fa una rivelazione scioccante suI mille euro che...

Poche settimane fa,ha pubblicato sui suoi social uno spot che la ritrae in compagnia di Fabrizio Corona , per pubblicizzare il marchio d'abbigliamento dell'ex re dei paparazzi. Ora, l' ex tronista di ...L'ex tronista di Uomini e Donne, nelle ultime settimane, ha scatenato il gossip per le forti dichiarazioni fatte sul suo ex Davide Lorusso , conosciuto proprio nel corso della sua partecipazione al dating show. ...Lui è stata la non scelta di Jessica Antonini: stiamo parlando si Simone Florian, il corteggiatore che lasciò il programma deluso dalla netta preferenza della viterbese per il comasco Davide Lorusso.