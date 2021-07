Izzo e Tessitore IV | “Si dalla Regione al potenziamento informatico dei registri tumori”

(Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – E’ stata approvata all’unanimità la proposta di Italia Viva inCampania per il potenziamentodei. “Esprimiamo soddisfazione e gratitudine a tutta la squadra regionale di Italia Viva per l’importante risultato conseguito” dichiarano i coordinatori provinciali sanniti di Italia Viva Simonae Giuseppe. “LaCampania, già in prima fila sul tema deiavendone attivati ben 8 , potenzierà ancor di più i sistemi informatici ...

NTR24

Benevento . Ci sono i nuovi coordinatori provinciali per Italia Viva: si tratta di Bepye Simona: 'I coordinatori nazionali di Italia Viva, su proposta dei coordinatori regionali campani ed in accordo con la cabina di regia regionale, hanno nominato i nuovi coordinatori ......e capire la motivazione politica arriva il commento dell'ormai ex 'cocoordinatore' Pasquale Orlando che rivolge i migliori auguri ai nuovi coordinatori di Italia Viva nel Sannio. '...E’ stata approvata all’unanimità la proposta di Italia Viva in regione Campania per il potenziamento informatico dei registri tumori. “Esprimiamo soddisfazione e gratitudine a tutta la squadra regiona ...L’anteprima Nazionale del libro “CONTROCORRENTE” di Matteo Renzi a Napoli è stata occasione di un proficuo incontro per i Coordinatori Provinciali di Italia Viva, Giuseppe Izzo e Simona Tessitore. I C ...